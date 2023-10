Die beiden Deutschen waren um 8.15 Uhr in Garmisch-Partenkirchen gestartet, konnten aber ihren Kurs nicht halten. Die Landung in Kolsass erfolgte gegen 14.00 Uhr. Das Flugzeug wurde bei der Landung nicht beschädigt, ebenso wenig wurde ein Flurschaden am Feld festgestellt. Weil zunächst von einem Flugzeugabsturz die Rede gewesen war, standen Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz.