Olympia-Quotenplatz für WM-Sechste Bildstein/Hussl .

Benjamin Bildstein/David Hussl haben als Sechste der Segel-WM vor Auckland in der 49er-Klasse einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geholt. Das bereits mit einem Ticket für die Sommerspiele ausgestattet gewesene Nacra17-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz landete in der WM auf dem achten Endrang.