Tiergarten Schönbrunn wieder zum besten Zoo Europas gewählt

Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde der Tiergarten Schönbrunn vom britischen Zooexperten Anthony Sheridan zum besten Zoo Europas gekürt. In der Kategorie A, Zoos mit mehr als einer Million Besucherinnen und Besucher jährlich, belegt er den ersten Platz vor Leipzig und Zürich. Seit Beginn des Rankings im Jahr 2008 liegt der Tiergarten Schönbrunn damit durchgehend an der Spitze.