FIFA-Ethiker sperrten 28 Beschuldigte lebenslang .

Die FIFA-Ethikkommission hat seit 2017 insgesamt 56 Sanktionen verhängt und die Hälfte der Beschuldigten lebenslang gesperrt. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des Fußball-Weltverbandes hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die weitaus meisten Verstöße wurden in Zusammenhang mit Bestechung und Korruption begangen. Sechs Schuldsprüche gingen an Mitglieder des Exekutivkomitees/FIFA-Rats.