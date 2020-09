Italiens Schulen nach sechs Monaten wieder offen .

Sechs Monate nach der wegen der Coronavirus-Pandemie am 5. März erfolgten Schließung sind in Italien die Schulen am Dienstag wieder geöffnet worden. Diese bieten Vorbereitungsstunden zu den Nachprüfungen an. Der reguläre Unterricht beginnt erst am 14. September, in Südtirol bereits am 7. September. Für die Regierung ist die Wiedereröffnung der Schulen ein wichtiger Test.