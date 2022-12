Seit Ende Mai Bisher 326 Fälle von Affenpocken in Österreich

Vergangene Woche kein neuer Fall mehr hinzugekommen Foto: APA/THEMENBILD

S eit dem Ausbruch von Affenpocken Ende Mai haben die Behörden in Österreich 326 erkrankte Personen registriert. 116 Fälle (35,6 Prozent) wurden inzwischen als genesen gemeldet. In der vergangenen Woche wurde laut dem Gesundheitsministerium kein neuer Fall bekannt. Trotz des geringen Fallgeschehens erwartete Österreich für den Schutz von Risikogruppen am Donnerstag insgesamt 7.320 Dosen Impfstoff.