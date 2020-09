Mann drohte in Oberösterreich Ehefrau mit Messer .

Ein 53-jähriger Mann hat am Freitag im Bezirk Vöcklabruck seiner Ehefrau mit einem Messer gedroht und sich dabei selbst schwer an der Hand verletzt. Der Mann kam laut Polizei gegen 17.15 Uhr in die Wohnung seiner getrennt von ihm lebenden 38-jährigen Ehefrau, die sich dort mit dem 36-jährigen Bekannten aufhielt. Daraufhin habe sich der 53-Jährige ein Küchenmesser geholt und beide bedroht.