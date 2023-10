Gipfel Selenskyj: "Haben US-Raketen vom Typ ATACMS eingesetzt"

D er ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagabend den ersten Einsatz amerikanischer ATACMS-Raketen bestätigt. "Die ATACMS haben sich als sehr präzise erwiesen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. Russische Militärblogger hatten zuvor geschrieben, Russlands Streitkräfte hätten bei mit dem Raketentyp durchgeführten Angriffen Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten. "Heute geht ein besonderer Dank an die USA", erklärte Selenskyj.