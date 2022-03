Ukraine-Krieg Selenskyj will Kompromiss mit Russland im Donbass

Zerstörungen schlimmer als in Tschetschenien Foto: APA/Reuters/AFP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj strebt einen Kompromiss mit Moskau im Donbass an. Er verstehe, dass es unmöglich sei, Russland vollständig aus dem ukrainischen Gebiet zu verdrängen, da dies zu einem Dritten Weltkrieg führen würde. Die von Russland geforderte Neutralität will die Regierung in Kiew "gründlich" prüfen, so Selenskyj am Sonntag in einem Interview mit mehreren unabhängigen russischen Medien. "Dieser Punkt der Verhandlungen ist für mich verständlich."