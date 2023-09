Selmayr nach Blutgeld-Sager nach Brüssel zitiert

Selmayrs Aussage stieß neben Kritik aber auch auf Verständnis. So erklärten beispielsweise die Vizepräsidenten des EU-Parlaments Othmar Karas (ÖVP) und Evelyn Regner (SPÖ) die Wortwahl zwar für unpassend, das Thema aber für wichtig. Die EU-Kommission hatte sich von den "bedauerlichen und unangemessenen Aussagen" Selmayrs distanziert. Ein Sprecher der Kommission betonte, die Vertreter der EU in den Mitgliedstaaten spielten eine wichtige Rolle, und müssten "jedes Wort sorgfältig wählen". Er bezeichnete den Tonfall Selmayrs als "unpassend". Die Kommission stehe zu dem Thema auch in Austausch mit der österreichischen Regierung.

Nach Brüssel wird Selmayr nun zu Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach Wien weiterreisen, wo er in den kommenden Tagen erwartet wird. Für Mittwochvormittag ist im Haus der Europäischen Union in Wien eine Podiumsdiskussion angekündigt, an der auch Selmayr teilnehmen soll.