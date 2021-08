Martin auch im GP von Österreich aus Pole .

Jorge Martin startet auch im zweiten MotoGP-Rennen in Folge in Österreich aus der Pole-Position. Der Super-Rookie aus Spanien schnappte sich am Samstag in Spielberg in letzter Sekunde mit der neuen Allzeit-Rekordrunde von 1:22,643 Min. erneut die beste Position für das Rennen.