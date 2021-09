Seltenes Grauvieh in Schönbrunn geboren .

Am 9. September hat am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn ein Tiroler Grauvieh das Licht der Welt erblickt. "Grau wie ein Panzernashorn und auch genauso selten" sei "Seppl", informierte der Tiergarten am Donnerstag.