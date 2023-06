3x3 Basketball Serbiens Basketballer erneut 3x3-Weltmeister

Serbien holte WM-Titel Foto: APA/EVA MANHART

D ie serbischen 3x3-Basketballer haben sich zum sechsten Mal den Weltmeistertitel gesichert. Bei den Weltmeisterschaften auf dem Wiener Rathausplatz feierten der Titelverteidiger am Sonntag in einem Final-Krimi gegen die USA einen knappen 21:19-Erfolg. Die ÖBV-Männer hatten dem Welt- und Europameister am Samstag im Viertelfinale beim 18:21 einen starken Kampf geboten. Den dritten Platz sicherte sich Lettland mit einem klaren 22:12 gegen Brasilien im Spiel um Platz drei.

Bei den Frauen holten sich die USA mit einem 16:12 gegen Frankreich den Titel. Im Spiel um Platz drei behielt Australien gegen China knapp mit 21:20 die Oberhand. Die rot-weiß-roten Frauen waren im Viertelfinale an den USA gescheitert (17:21), in der Gruppenphase war unter anderem ein 13:10-Sieg gegen Frankreich gelungen.