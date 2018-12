Juventus besiegte Inter Mailand im Spitzenspiel .

Der italienische Fußball-Meister Juventus Turin eilt in der Serie A der Konkurrenz weiter davon. Durch ein Tor von Mario Mandzukic in der 66. Minute siegte der Serien-Champion am Freitagabend gegen Inter Mailand mit 1:0. Mit 43 von 45 möglichen Punkten nach 15 Runden liegt Juve nun elf Zähler vor Verfolger Napoli. Dahinter folgt Inter mit 14 Zählern Rückstand auf den Tabellenführer auf Rang drei.