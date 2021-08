Inter vor schwieriger Titelverteidigung .

In Italien rollt am Wochenende in der Serie A wieder der Fußball, und erstmals seit langem ist nicht Serienmeister Juventus Turin das gejagte Team, sondern Inter Mailand. Der amtierende Champion startet am Samstagabend (18.30 Uhr) daheim gegen Genoa die Mission Titelverteidigung. Aus österreichischer Sicht liegt der Fokus auf ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic und seinem neuen Verein FC Bologna sowie auf Liganeuling Venezia mit den Legionären Michael Svoboda und David Schnegg.