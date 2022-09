Serie hält an Bagnaia feiert in Misano vierten MotoGP-Sieg in Folge

"Pecco" Bagnaia ist weiter in Fahrt Foto: APA/AFP

D ie Serie von Francesco Bagnaia in der MotoGP hält an. Der Italiener setzte sich am Sonntag auf seiner Ducati auch beim Großen Preis von San Marino in Misano durch. Nur 34 Tausendstelsekunden dahinter landete sein Markenkollege und Landsmann Enea Bastianini, Dritter war der Spanier Maverick Viñales auf Aprilia. Für Bagnaia war es bereits der vierte Sieg in Folge, er hatte vor zwei Wochen auch auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen.