Wegen der Ausweitung von Landeverboten Mitte Juli hatte die AUA nicht nur wieder etliche Europaflüge vom Sommerflugplan nehmen müssen, es wurden auch die Chicago-Flüge kurzfristig (bis 31. Juli) wieder abgesetzt, weil auf dieser Nordamerikaroute Transferpassagiere ausgefallen waren. Chicago wird nun ebenfalls wieder angeflogen.

Andere Destinationen müssen noch warten: Aufgrund lokaler Einreisebestimmungen hat die AUA noch für den Monat August Flüge nach Shanghai und Tel Aviv aus dem Programm genommen.

Ihre China-Flüge hatte die AUA schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie kurz nach Jahresbeginn gestrichen. Mit 29. Jänner waren Shanghai und Peking eingestellt worden.

Am Mittwochabend hat die Bundesregierung angekündigt, dass die Landeverbote für Flüge aus Ägypten, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien sowie Großbritannien, Schweden und der Ukraine zum (heutigen) 31. Juli auslaufen. Das machte auch der AUA die Wiederaufnahme der Destinationen in das Flugprogramm möglich. Die am Montag erlassene neue Einreiseverordnung gilt weiterhin.

Bereits ab heute, 31. Juli, sollen AUA-Flüge nach Bukarest, Chicago, Pristina und Sarajevo angeboten werden, teilte die Airline am Freitag mit.

Ab 1. August fliegt die österreichische Lufthansatochter wieder nach Belgrad, Kairo, Kiew, London, Podgorica, Sibiu, Skopje, Sofia, Stockholm, Tirana und Varna.