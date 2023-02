Shiffrin trennt sich von Langzeit-Trainer Mike Day

Werbung

Die Nachricht ging keine zwei Tage vor dem WM-Riesentorlauf in Méribel raus, Shiffrin gilt in der Disziplin wie im Slalom am Samstag als Favoritin auf Gold. Die 27-Jährige hatte sich zuletzt in Orcières-Merlette auf die WM-Rennen vorbereitet, wo sie wegen ihr angeblich angebotener Helikopter-Flüge von ihrem Hotel in den Fokus von Umweltorganisationen geriet. Sie legte die Wege mit dem Auto zurück.

Wie Shiffrins neues Trainerteam konkret aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Der Steirer Mark Mitter gehört seit Beginn dieser Saison ebenfalls zu ihrem Trainerstab, ihre Mutter Eileen ist weiterhin ihre wichtigste Ansprechpartnerin und übernimmt auch Coaching-Aufgaben.

"Ich weiß nicht so viel, und ich möchte auch nicht so viel sagen. Das ist nicht mein Bereich", sagte Shiffrins Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde. "Aber was ich weiß, ist, wenn man über so viele Jahre zusammenarbeitet und zusammen so viele Erfolge gehabt hat, möchte man irgendwann etwas ändern. Mike ist ein sehr guter Trainer, und es hat mit Mikaela super funktioniert. Aber ab und zu muss man ein bisschen etwas ändern. Vielleicht nur, um neue Motivation zu bekommen."