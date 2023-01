Ski Alpin Shiffrin verpasst Stenmark-Rekord - Dürr siegt im Slalom

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mikaela Shiffrin zelebriert ihre Hochform Foto: APA/AFP

S echs Hundertstelsekunden haben Mikaela Shiffrin für den historischen Moment gefehlt. Die Ausnahme-Skifahrerin aus den USA verpasste am Sonntag als Slalom-Zweite hinter der Deutschen Lena Dürr den anvisierten 86. Weltcupsieg. Der Rekord von Ingemar Stenmark dürfte daher erst nach der nun stattfindenden Ski-WM in Frankreich fallen. Als "Trost" holte Shiffrin in Spindleruv Mlyn vorzeitig ihre siebente Slalom-Kugel. Die Kroatin Zrinka Ljutic landete erstmals auf dem Podest.