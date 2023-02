Int. Beziehungen Sicherheitskonferenz: Höhere Verteidigungsausgaben gefordert

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Demonstrationen in München Foto: APA/AFP

D er Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hofft bis zur nächsten Veranstaltung im Jahr 2024 auf Frieden in der Ukraine. Er habe die Hoffnung, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj "im nächsten Jahr persönlich hier sein wird, was bedeuten würde, dass dieser schreckliche Krieg vorbei ist", sagte Heusgen am Sonntag zum Abschluss der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München.