Die "Kronen Zeitung" hatte darüber zuerst berichtet. Der APA wurde am Montag aus informierten Kreisen bestätigt, dass dafür jedenfalls Sicherheitsgründe mitausschlaggebend waren.

Bereits Ende voriger Woche hatte die APA von einem gegen den 16-Jährigen gerichteten konkreten Bedrohungsszenario erfahren. Die Justizbehörden wollten das - darauf angesprochen - nicht bestätigen. Wie der APA zugetragen wurde, soll in der JA Josefstadt ein tschetschenischer Häftling von inhaftierten Landsleuten auf den 16-Jährigen angesetzt worden sein. Das Justizministerium wollte zu den Haftumständen des Burschen bis zuletzt keine Auskunft geben.

Fest dürfte jedenfalls stehen, dass bei der Bestattung der Siebenjährigen, deren sterbliche Überreste nach Tschetschenien überstellt wurden, von Angehörigen der aus der nordkaukasischen Republik stammenden Familie am offenen Grab zur "Blutrache" aufgerufen wurde. Ein entsprechendes Video kursierte im Internet. Die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten von einem "Kopfgeld" in Höhe von 20.000 Euro, das auf den 16-Jährigen - er hat ebenfalls tschetschenische Wurzeln - ausgesetzt worden sein soll. Die Zeitung zitierte in diesem Zusammenhang den oberösterreichischen Landespolizeidirektor Andreas Pilsl mit der Bemerkung, "Sicherheitsbedenken" hätten zur Verlegung des Gymnasiasten nach Linz geführt. Im Kepler-Klinikum stünde der Bursch rund um die Uhr unter fachärztlicher Beobachtung und erhalte regelmäßig Besuch vom Gerichtspsychiater Peter Hofmann, der von der Staatsanwaltschaft Wien mit der Erstellung eines Gutachtens zum psychischen Befinden des Mordverdächtigen beauftragt wurde.

Ernst genommen werden von den Behörden offenbar auch Morddrohungen gegen Liane Hirschbrich, die Verteidigerin des 16-Jährigen. Diese hatte - wie die Tageszeitung "Österreich" publik machte - Anzeige erstattet, nachdem bei ihr eine SMS eingegangen war, in der sie mit dem "Abstechen" bedroht wurde. Informationen der APA zufolge wurde Hirschbrich am vergangenen Wochenende von Beamten des Bundeskriminalamts zu einem wichtigen Termin in der prominenten Strafsache eskortiert. Hirschbrich war am Montag für die APA vorerst telefonisch nicht erreichbar.