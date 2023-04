Kinder Siebenjähriger ging beim VCM verloren

Der Bub schloss sich den Läufern an Foto: APA

E in siebenjähriger Bub ist am Sonntag beim Vienna City Marathon in Wien im Bereich der Urania verloren gegangen. Das Kind wurde von einem Verkehrsposten der Landesverkehrsabteilung Wien entdeckt und dem Vater zurückgegeben, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Vater hatte zuvor mit seinem Sohn den Läufern des Marathons im Bereich der Prater Hauptallee zugesehen.