Am Sonntag setzten sich die Osteuropäer in einer Neuauflage des Endspiels von 2014 in Turin gegen Brasilien klar mit 3:0 (26,20,23) durch und holten damit ihren dritten WM-Triumph. Rang drei ging an die USA, die Serbien im kleinen Finale mit 3:1 (-23,17,30,19) schlugen.