Siege für Meistergruppen-Anwärter Austria, Ried, LASK

Die Austria hat ihre Lage im Rennen um das Meistergruppen-Ticket weiter verbessert. Mit dem verdienten 2:0 gegen den direkten Konkurrenten Hartberg holten die Wiener den zweiten Sieg im zweiten Frühjahresspiel. Tore von Aleksandar Jukic (18.) und Manfred Fischer (55.) bescherten der Austria den sechsten Saisonsieg. Die Violetten schoben sich damit in der 20. Runde vorerst auf den vierten Tabellenplatz vor. Die Hartberger, die erst nach 70 Minuten zu der ersten Torchance kamen, haben bei noch zwei Runden bis zur Punkteteilung nun als Neunter vier Zähler Rückstand auf die obere Tabellenhälfte.

Auch die SV Ried hat sich einem Startplatz in der Meistergruppe angenähert. Die Innviertler feierten einen 3:2-Heimsieg über die WSG Tirol und stießen damit zumindest für einen Tag auf Platz fünf vor. Dorgeles Nene bei seinem Startelf-Debüt für Ried (4., 9.) und Ante Bajic (43.) erzielten die Treffer gegen die in der ersten Hälfte völlig überforderten Gäste, deren Tore durch Justin Forst (90.) und Giacomo Vrioni (91.) zu spät kamen. Für die Tiroler ist Zug in die Top sechs abgefahren.

Das Rennen um die Meistergruppen-Plätze spannend hält der LASK. Die Oberösterreicher setzten sich bei der seit zehn Runden sieglosen Admira mit 3:0 durch und zogen in der Tabelle an Hartberg vorbei auf Platz acht. Zweimal Thomas Goiginger (23./65.) und Sascha Horvath (30.) erzielten die Treffer vor 1.300 Zuschauern in der BSFZ Arena. Auf den neuen Sechsten Austria Klagenfurt, der am Sonntag noch Altach empfängt, fehlen zwei Spiele vor der Ligateilung zwei Punkte. Allerdings haben die Linzer mit Partien gegen Salzburg und Wolfsberg ein sehr schwieriges Restprogramm.

Damit sind am Sonntag Austria Klagenfurt gegen Schlusslicht SCR Altach (14.30) und Rapid beim Tabellendritten Sturm Graz (17.00) unter Zugzwang. Im Schlager der Runde empfängt der überlegene Tabellenführer aus Salzburg den Tabellenzweiten WAC (14.30).