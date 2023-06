Grand Slam Sinja Kraus in zweiter Wimbledon-Quali-Runde

Sinja Kraus in zweiter Runde der Wimbledon-Qualifikation Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Werbung

S inja Kraus hat erstmals in ihrer Karriere in der Qualifikation eines Major-Turniers eine Runde gewonnen. Die 21-jährige Nummer zwei Österreichs bzw. 193. im WTA-Ranking drehte am Dienstag in Wimbledon das Match gegen die als Nummer 12 gesetzte Spanierin Aliona Bolsova und siegte nach 2:25 Stunden 5:7,6:4,6:2. Sie trifft nun auf Raluka Serban aus Zypern. Für einen Platz im Hauptfeld muss sie noch zwei Mal gewinnen.

Bei den Männern sind am Mittwoch Dennis Novak und Jurij Rodionov jeweils in der zweiten Qualifikationsrunde im Einsatz.