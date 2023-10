Tennis Sinner überrascht Alcaraz und steht im Peking-Finale

Sinner eliminierte Topfavorit Alcaraz in Peking Foto: APA/AFP

D as Finale des ATP-500-Turniers in Peking findet am Mittwoch ohne Topstar Carlos Alcaraz statt. Jannik Sinner verhinderte das Traum-Finale Alcaraz gegen Daniil Medwedew (RUS-2) mit einem 7:6(4),6:1-Erfolg nach 1:54 Stunden über den Spanier. Der Italiener trifft nun in einem Duell zweier Wien-Starter auf Wien-Vorjahressieger Medwedew. Beide sind also knapp drei Wochen vor den Erste Bank Open in ausgezeichneter Form.