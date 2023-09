Grand Slam Sinner und Sabalenka sicher in dritte US-Open-Runde

Farewell für Marathon-Mann John Isner Foto: APA/AFP

D er als Nummer 6 gesetzte Italiener Jannik Sinner und die Nummer zwei der Frauen aus Belarus, Aryna Sabalenka, sind am Donnerstag mühelos in die dritte Runde der US Open eingezogen. Sinner ließ seinem Landsmann Lorenzo Sonego beim 6:4,6:2,6:4 in 2:05 Stunden keine Chance. Auch Sabalenka hatte gegen die Britin Jodie Burrage beim 6:3,6:2 einen kurzen Arbeitstag.

Mit einiger Mühe setzte sich auch Alexander Zverev im deutschen Aufeinandertreffen mit Daniel Altmaier durch. 3:43 Stunden benötigte die Nummer 12 des Turniers für den 7:6(1),3:6,6:4,6:3-Sieg. Zverev trifft nun auf Grigor Dimitrow. Der Bulgare gewann das sentimentale Duell zweier Altstars gegen den dreifachen Major-Sieger Andy Murray klar 6:3,6:4,6:1. Auf dem Grandstand gab es einen irgendwie treffenden Abschied von John Isner vom Profitennis: Der 38-jährige US-Amerikaner hatte mit seinem Marathon-Rekordsieg über Nicolas Mahut (FRA) in Wimbledon 2010 Geschichte geschrieben: Nicht weniger als 11:05 Stunden dauerte das Match, das mit 70:68 im fünften Satz endete und sich über drei Tage zog. Isner verlor sein letztes Match selbst in fünf Sätzen. Nach einer 2:0-Satzführung unterlag der 2,08-m-Hüne seinem Landsmann Michael Mmoh nach 3:57 Stunden mit 6:3,6:4,6:7(3),4:6,6:7(7/10). Aus österreichischer Sicht kam auch für den letzten Doppel-Spieler am Donnerstag das Aus: Sebastian Ofner verlor bei seinem Major-Doppel-Debüt mit dem Franzosen Alexandre Muller gegen die US-Amerikaner Vasil Kirkov und Denis Kudla mit 5:7,1:6.