Sisi-Sonnenschirm im Dorotheum für 91.000 Euro versteigert

Für ein Vielfaches des Schätzwerts gingen auch Sisis persönliches Reisenecessaire in Gold samt originalem Etui aus Haifischhaut (57.200 Euro) und ihr Reitsporen aus Eisen (39.000 Euro) an ihre neuen Besitzer. Eines ihrer Unterhemden aus Seide war dagegen etwas billiger zu haben (10.400 Euro). Ein Paar Manschettenknöpfe mit Mondstein und Smaragden aus dem Besitz von Kaiser Franz Joseph wurde für 23.400 Euro versteigert, seine persönliche Pfeife aus Meerschaum samt Mundstück aus Bernstein und einem geschnitzten Wappen am Pfeifenkopf für 15.600 Euro.

