Hätte man sieben Tage später reagiert, wäre es in etwa zu einer Vervierfachung der positiv getesteten Fälle gekommen. Darüber hinaus wären knapp über 1.000 Intensivbetten belegt gewesen, erläuterte der Simulationsexperte Niki Popper.

Der Experte der TU Wien betonte im Rahmen einer Pressekonferenz, dass das die ersten qualitativen Ergebnisse sind und die Publikation erst in Arbeit ist, die Modellrechnung fokussiere sich "ausschließlich auf die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen". Bei der Simulation wurde laut Popper sichtbar, dass eine Reaktion erst sieben Tage später zum Höhepunkt der Pandemie Ende März mit rund 40.000 positiv getesteten Fällen geführt hätte. Durch die gesetzten Maßnahmen waren es damals dagegen rund 10.000 aktive Fälle.

Österreich habe nicht zu viele Kapazitäten freigehalten für den Zeitpunkt X, bekräftigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er trat damit Unkenrufen, die Regierung habe die Maßnahmen zu strikt angesetzt, entgegen. "Hätten wir nicht frühzeitig reagiert, hätte es dazu geführt, dass wir bis an die Grenzen der Möglichkeiten gegangen wären", konstatierte Anschober. Er betonte, dass es "für die Zukunft entscheidend ist zu wissen, was hat in der Vergangenheit funktioniert". Die Situation in Österreich ist weiter "sehr stabil".

674 aktiv Erkrankte gab es mit Stand Donnerstag (9.30 Uhr). 107 waren im Spital und 30 davon in intensivmedizinischer Behandlung. 37 Neuinfektionen kamen hinzu, dem standen 58 neu Genesene gegenüber. Bisher gab es in Österreich 16.628 positive Testergebnisse, 15.286 Menschen sind nach einer Infektion wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 668 an, wobei die Opferzahl aus Wien aufgrund der statistischen Nacherfassung für die Monate März und April um 23 Verstorbene auf 172 nach oben korrigiert wurde. Klemens Himpele, Leiter der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit, Statistik), sprach von einem normalen Vorgang.

Eine weitere Infektion gab es in einem Briefverteilzentrum in Wien-Liesing. Der Betroffene arbeite in einer Gruppe mit rund 20 Leuten, hieß es auf Anfrage der APA. Diese wurden in häusliche Quarantäne geschickt und Tests in die Wege geleitet. Die rund 20 abgesonderten Mitarbeiter und die infizierte Person hätten in einem eigenen Bereich gearbeitet, betonte ein Sprecher des Krisenstabs. Im gesamten Zentrum sind laut einem Bericht der "Wiener Zeitung" 900 Mitarbeiter beschäftigt. Im nahegelegenen Paketzentrum Inzersdorf waren zuletzt 72 Covid-19-Fälle aufgetreten. Auch das Paketzentrum Hagenbrunn in Niederösterreich war von mehreren Erkrankungen betroffen.

Kärnten verzeichnete zuletzt kaum Neuinfektionen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sprach sich deshalb erneut dafür aus, Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dort zu lockern, wo es so gut wie keine Infizierten mehr gibt. So sprach sich Kaiser gegenüber "Ö1" unter anderem für Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen statt dem Mund-Nasen-Schutz sowie Erleichterungen für Kinder und ein Ende der Sperrstunde um 23.00 Uhr aus. Anschober plädierte für Vorsicht. So gebe es auch "Menschen, die aus belasteteren Gebieten nach Kärnten fahren", es finde ein reger Austausch statt. Er warte jedoch die Vorschläge der Bundesländer ab.

Europaweit gesehen ist die Zahl der Corona-Toten auf mehr als 175.000 gestiegen. Mit knapp 2,1 Millionen Infizierten ist Europa weiter der am schwersten von der Pandemie betroffene Kontinent, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergaben. Die meisten mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Todesopfer registrierte Großbritannien mit 37.460 Fällen, gefolgt von Italien mit 33.072 Toten, Frankreich mit 28.596 und Spanien mit 27.118 Corona-Toten.

Die britische Regierung setzt auf ein System zur Rückverfolgung von Coronavirus-Infektionen. Gesundheitsminister Matt Hancock appellierte am Donnerstag an die Menschen, die damit verbundenen Regeln einzuhalten. Dies sei eine "Bürgerpflicht". Bei dem "Test and Trace"-System ermitteln 25.000 Mitarbeiter - unterstützt von weiteren rund 27.000 Mitarbeitern in Kliniken und Testeinrichtungen - die Kontaktpersonen infizierter Menschen. Jeder, der sich möglicherweise angesteckt hat, wird aufgefordert, sich zu isolieren, selbst wenn er keine Symptome aufweist. Die Mitarbeiter sollen nach Regierungsangaben in der Lage sein, pro Tag die Kontaktpersonen von 10.000 Infizierten zu überprüfen.

Klar mehr als 100.000 Corona-Tote gibt es in den USA. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor, die am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlicht wurden. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei etwa 1,7 Millionen. Noch vor einigen Wochen war das Institut IHME der Universität Washington in Seattle davon ausgegangen, dass sich die Opferzahl in den USA im Hochsommer bei etwa 90.000 stabilisieren würde.

Mittlerweile gehen die Wissenschafter davon aus, dass die Zahl der Toten bis Anfang August auf 132.000 ansteigen könnte. Das Modell wird immer wieder aktualisiert - auch, weil die US-Bundesstaaten Eindämmungsmaßnahmen inzwischen lockern. US-Präsident Donald Trump hatte zu Monatsbeginn gesagt, er hoffe, dass die Zahl der Toten in den USA unter 100.000 bleiben würde.

Beeinträchtigen wird die Coronakrise auch das Reiseverhalten. Die Welttourismusorganisation UNWTO erwartet im Sommer mehr Urlauber, die im eigenen Land bleiben. Wie UNWTO-Generalsekretär Surab Pololikaschwili im "Handelsblatt" erklärte, suchen Reisende Ziele abseits des Massentourismus. Spanien habe bereits 70 Prozent aller Reservierungen für Destinationen auf dem Land erhalten. Pololikaschwili sagte, er rechne mit einem Rückgang der internationalen Besucherströme um 70 Prozent.

Die Austrian Airlines heben in knapp drei Wochen wieder ab. Am 15. Juni sollen erstmals seit drei Monaten wieder Linienflüge stattfinden. Der Plan sei vorbehaltlich neuer behördlicher Beschränkungen, erklärte die AUA am Donnerstag. Das Angebot umfasst 37 Destinationen. Langstreckenflüge finden sich noch nicht im Programm.

