Sitzung Nationalrat debattierte Kinderschutz

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Aktuell viel Betrieb im Nationalrat Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Nationalrat hat am Dienstag in der ersten regulären Sitzung im neu renovierten Parlament das geplante Kinderschutzpaket der Bundesregierung debattiert. Hinter das von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) präsentierte Vorhaben stellten sich grundsätzlich alle Fraktionen. Skeptisch zeigten sich aber die NEOS und vor allem die FPÖ, die von Verfehlungen einer "linken Kulturschickeria" sprach. An Beschlüssen sind weitere Teuerungshilfen sowie eine Wahlrechtsreform geplant.