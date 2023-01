Ski Alpin Abfahrtstraining der Frauen in St. Anton abgesagt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

In St. Anton wird an Piste gearbeitet Foto: APA/BARBARA GINDL

D as erste geplante Abfahrtstraining der alpinen Ski-Frauen in St. Anton ist abgesagt worden. Zunächst war nach Schneefall in der Nacht und Arbeiten auf der Piste der Start von 11.00 auf 12.30 Uhr und den zweiten Reservestart verschoben worden. Die Pistenverhältnisse machten eine Durchführung des Zeitlaufes letztlich aber nicht möglich. Das nächste Training ist am Freitag angesetzt, die Wettervorhersage ist wieder nicht optimal.