Dritter zweiter Platz für Lamparter in Olympiasaison

Johannes Lamparter hat am Sonntag beim Weltcup in Lillehammer zum dritten Mal in dieser Olympia-Saison Rang zwei geholt. Der Doppel-Weltmeister in der Nordischen Kombination, der schon nach dem Sprung Zweiter war, hielt sich in der 10-km-Loipe konstant auf dieser Position. Der nach dem Springen führende Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen war aber einmal mehr eine Klasse für sich und nicht mehr einzuholen. Er siegte nach 25:40,1 Minuten 13,5 Sekunden vor Lamparter.