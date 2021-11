Franz im Lake-Louise-Training als Dritter neuerlich stark

Max Franz präsentiert sich beim Speed-Auftakt des alpinen Ski-Weltcup in Lake Louise weiter gut in Schuss. Nach seiner Tagesbestzeit am Dienstag landete der Kärntner auch am Mittwoch im zweiten und letzten Training für die Abfahrten am Freitag (20.00 Uhr) und Samstag (20.15) als Dritter im Spitzenfeld. Schneller als der ÖSV-Athlet (+0,48 Sek.) waren nur der von einem Kreuzbandriss genesene Norweger Aleksander Aamodt Kilde (1:44,68 Min.) und der Slowene Bostjan Kline (0,42).