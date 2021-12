Hector feiert in Courchevel vor Shiffrin 2. Weltcupsieg

Sara Hector hat am Mittwoch ihren zweiten Karriere-Sieg im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. Die 29-jährige Schwedin setzte sich im zweiten Riesentorlauf von Courchevel vor der Vortagessiegerin Mikaela Shiffrin (+0,35) und der Italienerin Marta Bassino (0,60) durch. Für Hector war es der erste Triumph seit Kühtai am 28. Dezember 2014. Shiffrin stand zum 114. Mal in ihrer Laufbahn auf dem Podest und zog damit mit Annemarie Moser-Pröll gleich. Ramona Siebenhofer wurde Siebente.