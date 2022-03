Kriechmayr gewinnt beim Courchevel-Weltcup auch Super-G

Wie beim Weltcup-Finale 2018 und bei den Weltmeisterschaften 2021 hat Vincent Kriechmayr auch beim Showdown der aktuellen alpinen Ski-Saison das Speed-Doppel geholt. Am Tag nach seinem Triumph in der Abfahrt siegte der Oberösterreicher am Donnerstag in Courchevel auch im letzten Weltcup-Super-G dieses Winters. Kriechmayr holte damit zuungunsten des Kärntners Matthias Mayer (12./+1,89) noch Rang drei im Disziplin-Weltcup. Die Kugel hatte davor Aleksander Aamodt Kilde geholt.

