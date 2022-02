Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr, Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer und Daniel Hemetsberger sind Fixstarter in der Olympia-Abfahrt am Sonntag in Yanqing. Der vierte Startplatz wird in einer Qualifikation zwischen Otmar Striedinger und Max Franz vergeben. Das gab Andreas Puelacher, der Rennsportleiter der ÖSV-Männer, am Dienstag bekannt. Geplant sind drei Trainings, nach dem letzten am Samstag fällt die Entscheidung.