Ledecka überrascht mit Abfahrtssieg in Crans, Hütter Dritte

Goggia hat vor der vorletzten Saison-Abfahrt am Sonntag damit trotzdem 65 Punkte Vorsprung auf Suter und kann nun bereits vor dem Finale in Courchevel den "Sack zu machen".

Hütter überraschte auf der für viele rätselhaften Piste im WM-Kandidatenort 2027 mit hoher Startnummer 19. Für die Steirerin war es der bereits dritte Podestplatz in diesem Winter. In Gefahr kam ihr dritter Platz noch durch die mit Nummer 30 fahrende Schweizerin Priska Nufer, die als Vierte aber nur noch die Österreicherin Mirjam Puchner um einen Platz auf Rang vier versetzte.

Tamara Tippler wurde 9., Ramona Siebenhofer 11. und Stephanie Venier 14. Mit fünf Läuferinnen unter den Top 14 gab es damit ein gutes Teamergebnis für die ÖSV-Frauen.

Für die mehrfache Snowboard-Olympiasiegerin Ledecka war es der dritte Weltcupsieg im Ski alpin und der zweite in der Abfahrt seit Lake Louise 2019. Mowinckel egalisierte das über 20 Jahre alte beste Ergebnis einer Norwegerin in der Abfahrt. Die Tschechin Petra Vlhova kam nicht in die Top-25 und vergab damit die Chance, Mikaela Shiffrin (USA) als Führende im Gesamtweltcup abzulösen. Am Sonntag folgt in Crans die vorletzte Weltcup-Abfahrt der Saison,