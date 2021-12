Liensberger im Lienz-Slalom vorerst Dritte - Vlhova voran

Favoritin Petra Vlhova hat den ersten Durchgang des Frauen-Slaloms im alpinen Ski-Weltcup in Lienz mit der Bestzeit beendet. Die Slowakin setzte sich am Mittwoch mit 51,53 Sekunden Fahrzeit 0,08 vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,27 vor Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger an die Spitze. Nächstbeste Österreicherin ist Katharina Truppe als 13. des Zwischenklassements. Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr (live ORF 1).