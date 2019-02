Nach der WM gilt die volle Konzentration dem Kugelkampf .

Den Skirennläufern wird keine Pause gegönnt, nach dem Ende der WM in Aare hieß es Kofferpacken und ab zum City Event nach Stockholm. Danach reisen die Damen noch nach Crans Montana (SUI), Sotschi (RUS) und Spindleruv Myln (CZE) sowie die Herren nach Bansko (BUL), Kvitfjell (NOR) und Kranjska Gora (SLO), ehe beim Finale von 13. bis 17. März in Soldeu/Andorra der Weltcup-Vorhang fällt.