Odermatt Riesentorlauf-Führender in Val d'Isère - Feller 8.

Überschattet wurde der erste Durchgang aus ÖSV-Sicht vom Ausfall von Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl, der sich eine schwere Knieverletzung zugezogen haben könnte. Eine genaue Diagnose war vorerst ausständig.

Damit das "Critérium de la Première Neige", das Kriterium des ersten Schnees, am Samstag überhaupt in Szene gehen konnte, mussten die Pistentrupps angesichts des üppigen Schneefalls Schwerstarbeit verrichten. Als ob der Hang nicht ohnehin schwer genug wäre, präsentierte er sich dann unruhig bei zusätzlich flacher Sicht. ORF-Experte Thomas Sykora stürzte auf seiner Kamerafahrt, auch die ersten Läufer kämpften merklich, ehe Sölden-Sieger Odermatt mit schweizerischer Präzisionsarbeit am engen, drehenden Kurs brillierte und auch die Gunst seiner Startnummer 5 nutzte.

Der als Zwölfter gestartete Brennsteiner zeigte eine engagierte Fahrt, verlor aber am letzten Teilstück wie viele Athleten vor ihm viel Zeit. Feller streute auf dem steilsten Riesentorlauf-Hang der Saison mehr optische Fehler als sein Teamkollege ein, die Angriffslust des Tirolers wurde aber mit einer leicht schnelleren Zeit belohnt. "Das einzige, was sich gut angefühlt hat, waren die letzten fünf Tore", sagte Feller. "Es ist zum Fighten, das haben wir gewusst."