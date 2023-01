Ski Alpin ÖSV-Abfahrerinnen im Cortina-Training mit Rückstand

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Goggia gab im Cortina-Training die Zeit vor Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Ski-Rennläuferinnen haben im Abschlusstraining für die alpinen Weltcup-Abfahrten in Cortina d'Ampezzo am Freitag (10.15 Uhr) und Samstag (10.00) nicht zu den Schnellsten gehört. Die Vorjahresgewinnerin Sofia Goggia machte am Donnerstag in 1:35:00 Min. schon ein wenig ernst, die dreifache Saisonsiegerin aus Italien war über die Olympia delle Tofane 1,7 Sek. schneller als das bestplatzierte ÖSV-Duo Stephanie Venier und Nina Ortlieb (ex aequo 15.).