Die US-Amerikanerin hat als Vierte 0,44 Sekunden Rückstand auf die Deutsche Viktoria Rebensburg. Die Österreicherinnen waren nur als Außenseiterinnen angetreten, Ricarda Haaser hat auf dem wegen Windes verkürzten Kurs als Zehnte 1,75 Rückstand. Der zweite Durchgang ist für 17.45 Uhr angesetzt.

Auf Rebensburg, die im Riesentorlauf Olympiasiegerin von 2010 und Vizeweltmeisterin von 2015 ist, folgen die Slowakin Petra Vlhova (0,19) und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (0,37), die weiteren Medaillenanwärterinnen Tessa Worley (FRA/0,73), Sofia Goggia (ITA/0,91), Federica Brignone (ITA/0,95) und Marta Bassino (ITA/1,55) liegen auf den Rängen fünf bis acht.

"Ich habe ein gutes Gefühl gehabt beim Fahren, dass ich einen ganz guten Zug draufhabe und einige Schwünge wirklich ganz gut getroffen habe. Von dem her bin ich wirklich happy", sagte Rebensburg. Shiffrin gab zu Protokoll, zu taktisch gefahren zu sein und zu wenig riskiert zu haben.

Haaser erklärte, sie habe gedacht, das Salz hätte besser gezogen, auch die wechselnden Sichtverhältnisse hätten es schwierig gemacht. "Es sind halt so meterlange Schnitte in der Spur, die man nicht sieht, wenn es zugezogen ist." Liensberger reihte sich als 14. ein (1,91), Katharina Truppe als 24. (2,61), Bernadette Schild schied aus.

Nach dem Zusammenprall mit einer Stange tat Schild ihr Kopf etwas weh. "Ich wollte riskieren, ich bin die Welle gefahren, wie ich es wollte, weil das Tempo sehr niedrig war. Es hat mich ein bisschen versetzt, ich wollte hart draufsteigen, war ein bisschen zu weit innen, für das ist der Schnee nicht hart genug", erklärte die Salzburgerin.

Liensberger kam erst im unteren Teil richtig ins Fahren und wollte diesen Schwung ins Finale mitnehmen. "Die Piste wird für meine Startnummer im zweiten Durchgang sicher in Ordnung sein", meinte sie. Truppe "parkte" sich ausgerechnet vor einem Flachstück ein. "Lustig war es jetzt nicht. Die Sicht war relativ bescheiden. Es ist nicht hell und es ist nicht dunkel, also du hast keinen Kontrast." 98 Läuferinnen standen auf der Startliste.

Für Bernadette Schild haben die Wettkämpfe bei den Ski-Weltmeisterschaften schmerzhaft begonnen. "Es tut natürlich schon einiges ein bisschen weh, aber nichts, was ich zum Slalomfahren brauche", gab die Salzburgerin nach einer Kollision mit einer Torstange im ersten Riesentorlauf-Durchgang in Aare aber gleichzeitig Entwarnung. "Das kriegen wir schon wieder hin."

Schild fuhr nach der zweiten Zwischenzeit in eine Welle, danach wurde sie etwas versetzt, wie sie im Zielraum erklärte. "Ich habe einfach riskiert bei der Stelle, ein bisschen zu viel, und wollte, was natürlich bei einer sehr harten Piste schon geht, dass man dann noch draufsteigt. Aber in dem Fall bin ich einfach weggerutscht", sagte die Slalom-Spezialistin, die im Hals- und Nackenbereich von der Stange erwischt wurde.

Die Wetterverhältnisse seien zwar schwierig, nicht aber irregulär gewesen, meinte die 29-Jährige. "Natürlich ist es windig, aber ich muss echt sagen, ich habe einen konstanten Wind gespürt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, es ist extrem böig."