Rebensburg gewann Super-G in Lake Louise .

Viktoria Rebensburg hat nach dem letzten Super-G der vergangenen Saison auch den ersten in der neuen gewonnen. Die Deutsche siegte am Sonntag in Lake Louise zum Abschluss der Nordamerika-Rennen vor der Italienerin Nicol Delago (+0,35 Sek.) und der Schweizerin Corinne Sutter (0,42). Die Tirolerin Stephanie Venier landete auf Platz vier (0,53). Für Rebensburg war es der 18. Sieg im Weltcup.