"Die Tendenz der Stimmberechtigten geht mittlerweile klar in Richtung Michael Walchhofer, war zu hören", hieß es in der "Tiroler Tageszeitung". Auch eine Konstellation mit Götschl als Vizepräsidentin sei mittlerweile vorstellbar. Weitere Schlüsselfragen wie die Leitungspositionen in der ÖSV-Holding oder die künftige Ausrichtung seien aber weiter ungelöst. Auch das ORF-Radio Ö3 und die "Kleine Zeitung" in ihrer Online-Ausgabe berichteten, dass sich die Verbände auf Walchhofer als Kompromisskandidat geeinigt hätten.

Das Gerücht, dass Schröcksnadels Sohn Markus dem künftigen Präsidenten in wirtschaftlichen Führungspositionen in der Holding zur Seite gestellt werden könnte, löste sich schnell wieder auf. Markus Schröcksnadel teilte am Dienstagvormittag mit, dass er keine weiteren Funktionen im Tiroler Landes- und auch nicht im Bundesverband anstrebe. In Tirol ist Schröcksnadel einer der Vizepräsidenten.

Eine dritte Person, die sich um die Präsidentschaft bewirbt, zeichnet sich zumindest momentan nicht ab. Die zuletzt kolportierten Martha Schultz (Seilbahn-Unternehmerin/Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer) und Susanne Riess (Managerin/Ex-Politikerin) dürften eine Kandidatur nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Schultz hatte in der Vorwoche dem "Standard" erklärt, sie müsse sich um ihr Unternehmen kümmern und habe daneben keine Zeit für den fordernden ÖSV-Job. Riess wollte zuletzt auf Anfragen - auch der APA - keine Stellungnahme abgeben.