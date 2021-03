Schröcksnadel verteidigt ÖSV gegen Doping-Affären .

Peter Schröcksnadel hat den Österreichischen Skiverband (ÖSV) in einem Bilanzgespräch vehement angesichts der Doping-Affären während seiner Amtszeit verteidigt. "Letztlich ist es sicher kein Imageschaden, weil Doping alle Nationen betrifft", sagte der Tiroler am Montagabend in der Servus-TV-Sendung "Sport und Talk". Nur sei man hierzulande in einem besonders gut: "Im Nestbeschmutzen sind wir super."