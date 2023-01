Shiffrin in Spindleruv Mlyn am Weg zum 85. Weltcupsieg

Werbung

Österreichs Stockerlhoffnungen sind bescheiden. Zwar ist Katharina Truppe Fünfte, ihr Rückstand auf Platz drei beträgt aber bereits 1,03 Sek. Weitere 0,17 dahinter ist Franziska Gritsch Zehnte. Ohne Chance scheint Katharina Liensberger (26.), der aufgrund ihres Rückstands von 2,64 Sek. im zweiten Durchgang (12.30 Uhr/live ORF 1) zumindest die Gunst einer frühen Startnummer zukommt.

Gewinnt Shiffrin am Samstag und auch am Sonntag den zweiten Slalom an gleicher Stelle, wäre Ingemar Stenmark mit seinen 86 Weltcup-Erfolgen eingeholt und der alleinige Rekord bei beiden Geschlechtern damit gefallen. Obendrein könnte sich Shiffrin vorzeitig und damit noch vor der WM schon die kleine Kristallkugel sichern - das hängt aber auch von Holdener und Vlhova ab.