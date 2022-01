Siebenhofer startet nun doch in Garmisch

Ramona Siebenhofer geht nun doch bei den Alpinski-Weltcup-Rennen am kommenden Wochenende in Garmisch an den Start. Die Steirerin wollte eigentlich bis Olympia keine Rennen mehr bestreiten, änderte aber nach der Verletzung von Sofia Goggia ihre Pläne. Im Abfahrts-Weltcup fehlen Siebenhofer 136 Punkte auf die führende Italienerin, diesen Rückstand würde sie am Samstag mit einem Sieg auf 36 Zähler reduzieren. Am Sonntag folgt in Bayern noch ein Super-G.