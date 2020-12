Schmidhofer und ein behandelnder Arzt werden am Montag in einer Video-Pressekonferenz über den Verletzungsgrad und den aktuellen Gesundheitszustand informieren, teilte der ÖSV am Sonntagabend mit. Schmidhofer war am Freitag bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère gestürzt. Österreichs Speed-Team muss damit im WM-Winter eine seiner stärksten Fahrerinnen vorgeben.

Die Athletin dankte ihren Fans auf Instagram für die Genesungswünsche: "Der Blick geht nach vorne", schrieb die 31-Jährige. "Wer hätte gedacht, dass das erste Rennen der Saison auch das letzte sein würde?"