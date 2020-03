Souveräne Pinturault-Führung im Hinterstoder-RTL .

Alexis Pinturault geht als Führender nach dem ersten Durchgang in das Finale des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren in Hinterstoder (12.30/live ORF 1). Der Franzose hat 0,90 Sekunden Vorsprung auf den Kroaten Filip Zubcic und 1,12 auf den Slowenen Zan Kranjec. Bester Österreicher in der ÖSV-Problemdisziplin ist Manuel Feller als 17. (2,55).