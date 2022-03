Strolz-Führung in Flachau - Feller Halbzeitsechster

Johannes Strolz geht mit einer souveränen Halbzeitführung in das Finale des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Männer in Flachau. Der Vorarlberger liegt beim Flutlichtrennen am Mittwoch 0,97 Sekunden vor dem Norweger Atle Lie McGrath und 1,00 vor Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich. Auf Platz sechs folgt der Tiroler Manuel Feller (+1,22). Marco Schwarz hat 1,38 Rückstand (9.), Fabio Gstrein 1,72 (15.). Der zweite Durchgang folgt um 20.45 Uhr (live ORF 1).

